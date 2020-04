Diksmuide koopt 34.000 mondmaskers, ook voor kinderen Gudrun Steen

28 april 2020

15u31 0 Diksmuide Van de 34.000 bestelde mondmaskers zijn er 4600 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wanneer het Diksmuidse stadsbestuur die bestelling zal verdelen hangt af van de overheid want die zorgt voor de filters.

Het was Inge Claeys (N-VA) die vroeg naar de mondmaskers. Schepen van Volksgezondheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide) geeft een update. “De 400 mondmaskers die we in stock hadden, hebben we verdeeld onder de zorgverstrekkers die daar nood aan hadden. Daarenboven hebben we voor die mensen nog 1700 extra mondmaskers besteld. Die zijn voor huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, tandartsen, mortuaria en vroedvrouwen. Voor de eigen medewerkers zullen we een voorraad aanleggen met 4000 chirurgische wegwerpmaskers en 1000 herbruikbare via Think Pink Europe, een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.”

Twee mondmaskers per Diksmuideling

Elke Diksmuideling krijgt twee mondmaskers. “We hebben 34.000 wasbare mondmaskers besteld waarvan 4.600 voor kinderen van zes tot twaalf jaar”, pikt burgemeester Lies Laridon (CD&V) in. “Dat deden we via een groepsaankoop samen met andere Westhoekgemeenten. Mondmaskers voor kinderen zijn nog niet verplicht maar mogelijks zal dat wel aangeraden worden. We vonden het voordeliger om nu al alles in één keer te bestellen. Wanneer we die maskers zullen ronddelen is nog maar de vraag want we moeten wachten op de twee beloofde filters per persoon van de hogere overheid. We willen graag alles in één keer verdelen door onze eigen stadsmedewerkers en vrijwilligers. Vermoedelijk zal het nog twee tot drie weken duren vooraleer we kunnen leveren.”

Tot slot doet Diksmuide mee aan de nationale naaiactie waarbij je voor jezelf of voor anderen stoffen maskers kan maken. Het verzamelpunt is Familiezorg in de Breyne Peelaertstraat.