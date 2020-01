Diksmuide is het nieuwe jaar gestart met 93 extra inwoners. Beerst is koploper GUS

09 januari 2020

17u30 0 Diksmuide In Diksmuide wonen er 16.828 mensen, dat zijn er 93 meer dan dezelfde periode vorig jaar. De opvallendste stijging noteren we in Beerst door een nieuwe verkaveling daar.

Het aantal mannen en vrouwen blijft ongeveer in evenwicht. “Van al onze inwoners hebben er 627 een andere nationaliteit”, liet burgemeester Lies Laridon (CD&V) opzoeken. “Dat zijn vooral Roemenen en Polen maar ook 46 Nederlanders. We noteerden de komst van 181 baby’s, drie meer dan het jaar ervoor. De meeste werden geboren in Ieper gevolgd door Veurne en Oostende. We betreurden 168 mensen die overleden, een stijging met 23. In 2019 gaven 63 koppels elkaar het jawoord en scheidden er 38. We verwelkomden 718 nieuwe inwoners, zeven minder dan in 2018. Toen ruilden er nog 824 onze stad in terwijl dat er vorig jaar maar 739 waren. Die kiezen dan vooral voor een buur- of kustgemeente. De sterkst groeiende deelgemeente is Beerst (+59) gevolgd door Leke (+15) en Esen (+13). In Keiem (-13), Pervijze (-10) en Nieuwkapelle (-10) stellen we de grootste dalingen vast.”