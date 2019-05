Diksmuide investeert in een nieuw sociaal huis met dienstencentrum en appartementen GUS

29 mei 2019

19u35 0 Diksmuide Als de procedure vlot verloopt dan moet het nieuwe sociaal huis op de site bij het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide tegen 2024 klaar zijn. Het zal vier bouwlagen hoog zijn. “We streven naar een laagdrempelig gebouw waar iedereen terecht kan met zijn vragen over gezondheid en welzijn”, zegt schepen van Sociale Zaken Jan Van Acker (Idee Diksmuide).

Het stadsbestuur werkt voor het project samen met de Woonmaatschappij IJzer en Zee. “We trekken een nieuw gebouw op van vijf bouwlagen waarvan één ondergronds voor een 90-tal parkeerplaatsen”, duidt Daniël Maes van IJzer en Zee. “Op het gelijkvloers en de eerste verdieping komt het lokaal dienstencentrum en de Klapstoel, een sociale ontmoetingsplaats”, pikt Jan Van Acker in. “Er is ruimte voor nieuwe diensten. Ik denk maar aan paramedici zoals een diëtist en gezinsbegeleiding. De Sleutel, een organisatie die mensen met verslaving begeleidt, kan er zijn zitdag houden. Ook de sociale kruidenier zal verhuizen van de Heernisse naar daar. We willen alles rond gezondheid, thuiszorg en premies bundelen op één plek. Het huidige dienstencentrum zullen we na de verhuis integreren in de cultuursite.” Tot slot komen er verspreid over twee bouwlagen een twintigtal appartementen waarvan een aantal voor personen met een beperking van Duin en Polder en De Lovie die zelfstandig willen wonen.”

Open tegen 2024

De wedstrijd voor de ontwerpers is open. Tot 12 juli hebben die tijd om referenties van soortgelijke projecten voor te leggen die ze de voorbije vijf jaar hebben gerealiseerd. Diksmuide en IJzer en Zee zullen daaruit vijf ontwerpers kiezen. Die moeten dan voor 10 januari volgend jaar een schetsontwerp maken. Als de procedure normaal verloopt dan moet het project tegen 2024 klaar zijn. Het gaat om een investering van 6,3 miljoen euro. De nieuwbouw is één bouwlaag hoger dan het woonzorgcentrum Yserheem dat ook op die site is gevestigd.