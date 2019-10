Diksmuide investeert 2,5 miljoen euro in uitbreiding cultuursite, academie barst uit zijn voegen GUS

28 oktober 2019

10u33 0 Diksmuide Een bijzondere verjaardag voor de stedelijke academie Kadens in Diksmuide want het is 50+1 en dat werd gevierd. Onderwijs- en jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) had goed nieuws mee op de feestelijke zitting.

Waarom 50+1 verjaardag vraag je je misschien af. Het gouden jubileum was eind vorig jaar gepland maar door ziekte van de directeur is de viering uitgesteld naar dit jaar. “Eind vorig schooljaar telde Kadens 673 leerlingen, in september schreven er zich liefst 748 in. Een stijging van 11 procent dus en meteen de beste leerling van de hele provincie”, klinkt De Keyrel trots. “Het vorige record van 700 is verpulverd. Ook de afdeling in Houthulst doet het met 192 leerlingen goed. Het favoriete muziekinstrument om te leren is piano (181 lln) gevolgd door gitaar (91 lln) en slagwerk (70 lln). Die laatste groep kende trouwens de sterkste groei met 21 procent.”

Uitbreiding nodig

De academie Kadens barst letterlijk uit zijn voegen. Maar het stadsbestuur heeft veel investeringen in petto. “Dit jaar hebben we het huis in de IJzerlegerstraat, dat paalt aan de academie, kunnen aankopen. Dat betekent een uitbreiding van 600 vierkante meter”, duidt De Keyrel. “We bouwen voor Kadens een nieuw, polyvalent auditorium, bijkomende klaslokalen voor het groepsmusiceren en voor het domein beeld en audiovisuele kunsten. Volgend jaar stellen we de architect aan. In het meerjarenplan is trouwens 2,5 miljoen euro voorzien voor de uitbreiding van de cultuursite.”