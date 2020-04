Diksmuide houdt goed stand. Nog geen besmettingen in twee woonzorgcentra Gudrun Steen

16 april 2020

18u37 0 Diksmuide In de Diksmuidse woonzorgcentra Yserheem en De Zilvervogel zijn er nog geen bewoners en personeelsleden die besmet zijn met het coronavirus. Ook de algemene cijfers in Diksmuide zijn hoopgevend.

“Er zijn minder dan 30 bevestigde besmettingen met het coronavirus”, laat burgemeester Lies Laridon (CD&V) weten. “Elke besmetting is er één te veel maar het toont aan dat onze stad goed standhoudt. Er zijn helaas wel al zeker een drietal Diksmuidelingen overleden door het virus.”

De politiezone Polder zette extra patrouilles in om toezicht te houden op het naleven van de opgelegde maatregelen. Tot en met 15 april noteerde Diksmuide 68 vaststellingen. “Dat valt goed mee”, vindt Laridon. “Het merendeel van de overtredingen ging over het niet-naleven van het samenscholingsverbod en het verplaatsingsverbod. Voorlopig controleren we niet op foutparkeerders in de blauwe zone. Indigo zal dat opnieuw opstarten vanaf 4 mei.”

En dan is er nog de versoepeling van de maatregelen wat betreft de tuincentra en de doe-het-zelfzaken. “Zolang dat niet in het Belgisch Staatsblad is verschenen kunnen we geen richtlijnen meegeven. Het is nog even afwachten op dat vlak. We weten dus nog niet hoe we dat praktisch zullen organiseren”, geeft de burgemeester toe.

Stad Diksmuide zet in op de zorg voor ouderen en alleenstaanden thuis. “Liefst 54 stadsmedewerkers en vrijwilligers bellen die mensen op in onze strijd tegen de eenzaamheid”, laat Laridon nog weten. “We hebben ondertussen 480 80-plussers en 157 alleenstaanden opgebeld. Wie nood heeft aan een gesprek kan bellen naar 051 79 32 80 of mailen naar vrijwilliger@diksmuide.be. Ook wie wilt meehelpen, kan zich melden.”

Tot slot is het nieuwe recyclagepark in Heernisse 7a open. Vrijdag is het open van 13 tot 16.45 uur en zaterdag van 9 tot 16.45 uur. Daarna gelden de vroegere openingsuren. Asbest en textiel zijn niet welkom.