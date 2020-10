Diksmuide heeft het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds uitbraak coronacrisis Gudrun Steen

13 oktober 2020

16u04 0 diksmuide De voorbije zeven dagen stelde Diksmuide 26 nieuwe besmettingen vast van Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis. Het stadsbestuur roept haar inwoners op om de coronamaatregelen strikt te volgen.

“Wat opvalt, is dat de besmettingen divers zijn”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Zowel in het centrum als in de dorpen hebben inwoners het coronavirus. Het zijn zowel jonge als oudere mensen, tussen 12 en 91 jaar. Er is dus geen duidelijke cluster. In onze woonzorgcentra en serviceflats zijn er voorlopig geen besmettingen.”

Code oranje

En de burgemeester onderlijnt dat vanaf morgen de code oranje geldt voor de sport- en jeugdsector. “Sportactiviteiten binnen waar de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden, mogen niet plaatsvinden voor kinderen ouder dan twaalf jaar. Kleedkamers en douches sluiten, behalve in het zwembad. Sportkampen en jeugdactiviteiten mogen doorgaan in kleinere groepen. Dat betekent voor activiteiten binnen 20 kinderen en buiten 50.”

Als de maatregelen blijven zoals vandaag dan kan Herfstkriebels doorgaan in de herfstvakantie van 3 tot en met 6 november. Dat is een vakantiekamp voor kinderen van de lagere school. Er zijn dertig plaatsen beschikbaar. Vooraf inschrijven is verplicht. Check hier