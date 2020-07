Diksmuide, Groene Kans en Aan de IJzer zullen elkaar promoten en versterken Gudrun Steen

02 juli 2020

11u32 0 Diksmuide Het Diksmuidse stadsbestuur betaalt jaarlijks 5000 euro aan vzw Aan de IJzer die in de IJzertoren het Museum aan de IJzer runt. Daarnaast geeft het 10.000 euro aan De Groene Kans die onder meer streekproducten op de markt brengt. Daar staat wel iets tegenover.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Diksmuidse stadsbestuur en de vzw’s Groene Kans en Aan de IJzer loopt over zes jaar. “We zullen elkaars producten en diensten promoten”, licht burgemeester Lies Laridon (CD&V) toe. “In het Museum aan de IJzer zullen ze onze wandel- en fietsroutes promoten. Bij de toeristische dienst zullen wij dan souvenirs van het museum in de kijker zetten. Met de Groene Kans willen we een distributie- en aankoopsysteem met streekproducten uitwerken. We willen ook boterporties in snoepverpakking lanceren voor de horeca.” En er is ook een logistieke verbintenis. “Wij mogen jaarlijks tien keer de terreinen, zalen en het café van de Groene Kans gebruiken”, volgt Laridon. “De binnen – en buitenruimte van de IJzertoren kunnen we maximum vijf keer gebruiken. Diksmuidelingen mogen gratis en onbeperkt het Museum aan de IJzer bezoeken.”