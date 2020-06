Diksmuide geeft verveling geen kans in de zomervakantie met het ‘Blijf-in-je-buurt-boekje’ Gudrun Steen

26 juni 2020

10u12 0 Diksmuide Om kinderen speelplezier te schenken tijdens juli en augustus verdeelt de jeugddienst van Diksmuide een leuk boekje dat iedereen tussen 6 en 12 jaar via school ontvangt.

De buitenspeeldag en de roefel, twee hoogtepunten voor kinderen van de basisschool, zijn door de coronamaatregelen geschrapt. Roefel zou in Diksmuide zijn dertigste verjaardag vieren. De jeugddienst blijft echter niet bij de pakken zitten en werkte samen met de jeugdorganisatie Bataljong het ‘blijf-in-je-buurt-boekje’ uit. Het Huis van het Kind ondersteunt het initiatief. Je vindt er zestig leuke activiteiten in. Voor elke vakantiedag één dus. Zo krijgt de jeugd tips om de Olympische straatspelen te organiseren, een blotevoetenpad aan te leggen of leren ze een eigen coronatijdscapsule te ontwerpen. En ouders houd 1 augustus in de gaten want in het boekje staat die datum geprikt als 1 april.

Alle 1273 kinderen krijgen zo’n boekje. Het stadsbestuur trekt er ruim 4000 euro voor uit.