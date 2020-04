Diksmuide geeft je ademruimte met mondmaskers Gudrun Steen

22 april 2020

13u04 5 Diksmuide ‘Diksmuide geeft je ademruimte’, is de baseline van de stad. En die ademruimte wil het stadsbestuur ook geven met mondmaskers.

“Elke Diksmuideling zal hoe dan ook een mondmasker ontvangen”, onderlijnt schepen van Volksgezondheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “Ofwel zullen we die met het stadsbestuur aankopen ofwel zal dat via de federale overheid gebeuren. De verdeling bereiden we in overleg met het federale niveau voor. We wachten nu de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag af waar we hopelijk uitsluitsel zullen krijgen over het gebruik van mondmaskers. Niet alle mondmaskers bieden evenveel bescherming. We willen niet het risico lopen dat onze inwoners een vals gevoel van veiligheid ervaren.”