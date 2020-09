Diksmuide botst op uitgekookt Wervik: “Het doet pijn om op deze manier te verliezen” Bert Denolf

20 september 2020

19u37 0 Diksmuide Neo-eersteprovincialer SV Diksmuide verweerde zich zaterdag kranig in zijn openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, maar moest finaal met 2-3 het hoofd buigen tegen een uitgekookt Eendracht Wervik.

“Het doet pijn om op deze manier te verliezen”, laat de Diksmuide T2 Guy Deltombe weten. “Wervik was vooraf goed gescout en we vingen de bezoekers goed op. De match ging goed over en weer. Bij een 1-2-achterstand waren we dicht bij de gelijkmaker, tot middenvelder Vandendriessche na twee vederlichte gele kaarten moest gaan douchen. Met tien herschikten we de ploeg waarna het met nog twintig minuten te gaan plots 2-3 werd. Ondanks de numerieke minderheid vond ik ons de gretigste ploeg en dat resulteerde in enkele grote kansen, met als uitschieter onze mogelijkheid enkele minuten voor affluiten. Bezoekend doelman Olievier kwam als een wildeman uit zijn doel en haalde voluit de doorgestoken Laleman onderuit. De goalie raakte niets van bal en viel plomp bovenop onze spits, maar de ref was ons opnieuw niet gunstig gezind en liet doorspelen.”

Zuivere overtreding

“Onbegrijpelijk, want op onze camera’s was duidelijk te zien dat het een zuivere overtreding en rode kaart betrof. Ik ging fel tekeer en werd achter de reling gestuurd”, gaat Deltombe voort. “Het is heel zuur om op deze manier te verliezen, want we hebben ongelooflijk veel tijd, moeite en voorbereiding in deze wedstrijd gestoken. Gelukkig kunnen we niet te lang stilstaan bij deze nederlaag, want woensdag spelen we al onze tweede competitiematch tegen Wielsbeke”, besluit de hulptrainer.

Grote tevredenheid bij Wervik

Werviktrainer Maxim Vandamme wil het verhaal van Deltombe niet volledig bevestigen. “Het klopt dat de ref een moeilijke wedstrijd had, maar ik vond niet dat hij ons bevoordeelde. Misschien zijn we in de slotfase wat ontsnapt, maar te vaak liet hij het harde spel van Diksmuide onbestraft. Ik ben erg tevreden met de winst, maar zie nog heel wat werkpunten. Zo lieten we het na om met een mannetje meer en bij een 1-3-voorsprong de wedstrijd volledig af te maken. Ook in onze 1-0-zege tegen White Star Lauwe vond ik dat er nog heel wat ruimte voor progressie mogelijk was”, aldus Vandamme.