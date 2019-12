Diksmuide blijft dan toch dakisolatiepremie betalen GUS

09 december 2019

10u45 0 Diksmuide In de gemeenteraad van november betreurde sp.a-open dat Diksmuide de premie voor dakisolatie afschafte. Pas nu laat schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) weten dat alles op een misverstand berust en dat die premie helemaal niet afgeschaft wordt. Er zijn zelfs nog extra acties gepland.

“Er zal niets veranderen aan de isolatiepremie”, verzekert schepen Marc Deprez. “We zullen die niet afschaffen noch reduceren. We zullen enkel het reglement bijsturen in functie van de nieuwe normen voor isolatie.” Waarom hij dat dan niet meteen meedeelde aan de gemeenteraad van vorige maand? “We hebben toen inderdaad niets gezegd omdat we op dat moment niet wisten hoe de vork juist aan de steel zat.” Vorig jaar kreeg Diksmuide 36 aanvragen binnen voor zo’n premie. Het betaalde in totaal bijna 12.000 euro uit. Er is een premie van 250 euro en van 600 euro, afhankelijk van de R-waarde van de isolatie. Die waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert.

Andere acties

Deprez deelt nog mee dat het project ‘Energieke dorpen Westhoek’ een vervolg krijgt in Esen. “Begin dit jaar lanceerden we dat project in Pervijze. We hadden 85 individuele adviesgesprekken en daaruit volgden 22 huisbezoeken. Op 14 januari organiseren we in dat dorp ons energiecafé waarbij we onder meer de digitale meter zullen uitleggen. Van zodra het weer het toelaat, wordt ook van Esen een straatthermografische kaart gemaakt. Daarop kan je duidelijk zien waar de warmteverliezen zich situeren. Eens dat beeld is gemaakt zullen we infomomenten in Esen organiseren. Dat project kost 9150 euro maar wordt voor 65 procent gesubsidieerd door Europa. Elke burger kan zo’n warmtefoto aanvragen. Daarnaast plannen we volgend jaar energieparty@school. Elf klassen zullen dan een gratis vorming over duurzame energie krijgen.”

Info: www.wijzijnenergiek.be of duurzaamheid@diksmuide.be. Bellen kan op 051 79 31 42.