Diksmuide al 40 jaar verbroederd met het Duitse Finnentrop GUS

05 september 2019

12u06 0 Diksmuide Een delegatie van de Freundshaft Blaskapelle uit Diksmuide vierde in het Duitse Finnentrop de veertigste verbroederingsverjaardag.

Ook burgemeester Lies Laridon (CD&V) was erbij, zij is bevoegd voor de jumelages. “De gemeente Finnentrop bestaat 50 jaar en daarom werden we naar daar uitgenodigd. De eerste contacten dateren uit de jaren zestig. Willi Niklas uit Finnentrop was op vakantie op een camping in Middelkerke waar onze blaskapelle een concert gaf. Niklas nodigde de Diksmuidse muzikanten uit in de late zomer van 1968, het jaar erop stond het eerste tegenbezoek aan onze stad op het programma. Sindsdien houden we contact. De jaarlijkse bezoeken zijn een hoogtepunt. Zo leren we elkaars cultuur beter kennen. Telkens slapen we bij gastgezinnen.”