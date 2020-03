Dievenbende pompt tanks van drie vrachtwagens leeg in Diksmuide, samen 1.800 liter Bart Boterman

16 maart 2020

13u17 46 Diksmuide In Diksmuide heeft een dievenbende zondagnacht brandstoftanks van drie vrachtwagens leeggepompt. Dat gebeurde bij geparkeerde truck in de Pluimstraat en bij twee vrachtwagens op het terrein van containerverhuur Gebroeders Mares in de Kleine Dries. “Op camerabeelden zien we een trekker naast onze vrachtwagens parkeren, in het bijzijn van vier mannen. We zijn voor ongeveer duizend euro bestolen”, zegt Ralph Mares.

De eerste melding kwam vanuit de Pluimstraat, maandagmorgen rond 4.30 uur. De truck stond geparkeerd vlakbij de woning van de chauffeur, die werkt voor een Middelkerks bedrijf. Er bleek duizend liter mazout uit de tank verdwenen en ernaast was heel wat mazout gemorst. Naast de politie werd ook de brandweer opgeroepen, om het wegdek te reinigen. “Wat later kregen we vlakbij nog twee meldingen binnen, vanuit het industrieterrein in de Kleine Dries. Daar precies hetzelfde. Het onderzoek, onder meer op basis van camerabeelden, loopt volop”, zegt commissaris Geert Provoost van de lokale politie Polder. Het ging om twee vrachtwagens van containerverhuur en afvalbedrijf Gebroeders Mares.

“Een chauffeur wou maandagmorgen vertrekken en merkte dat de volle tank leeg was. Ook de tank van een tweede truck bleek leeg, samen zo'n 800 liter of 1.000 euro", getuigt Ralph Mares. “Op camerabeelden is te zien hoe rond 00.20 uur een trekker naast onze vrachtwagens komt gereden in het bijzijn van vier mannen. Met een pompinstallatie en slangen pompten ze de mazout over in de tank van hun eigen trekker. Er is, gelukkig maar, geen schade. De dieven hadden blijkbaar nagemaakte sleutels mee om de tanks te openen. Na drie kwartier zijn ze opnieuw vertrokken. We hebben de beelden overgemaakt aan de politie”, aldus Ralph Mares van Gebroeders Mares. Mogelijk duiken nog gevallen op en blijft de bende actief in de regio.