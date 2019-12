Deze dappere Woumenaars stappen 101 kilometer naar de Warmste Week in Kortrijk GUS

20 december 2019

19u36 13 Diksmuide Brecht Debruyne, Ringo Neyrinck, Wendy Geldof en Manu Mackelberg uit Woumen zijn aan het Albert I-monument in Nieuwpoort vertrokken. Ze stappen een flinke 100 kilometer naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, waar de Warmste Week plaatsvindt. Zaterdag komen ze ongeveer rond 18.30 uur aan.

Het Diksmuidse dorp Woumen zet zich opnieuw in voor de Warmste Week. Er vonden al een kerstmarkt en een kersttrail plaats en de leerlingen van de plaatselijke school liepen sponsorkilometers. Al het ingezamelde geld is voor het woonzorgcentrum De Zilvervogel in het dorp. De initiatiefnemers hopen een startbedrag bijeen te krijgen voor een belevingstuin en een wandelpad met groene speelzones.

Langs de frontlijn

Vrijdagavond bereikte de campagne zijn hoogtepunt met de tweede kruistocht van Gauthier van Woumen. “Vorig jaar wandelden we 86 kilometer naar Wachtebeke waar Studio Brussel toen de Warmste week uitzond. Onze acties brachten bijna 6.000 euro op”, zegt coördinator Manu Mackelberg. “Nu gaan we voor een nog grotere uitdaging. 101 jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Daarom hebben we een traject van 101 kilometer uitgewerkt langs de frontlijn. We starten in Nieuwpoort en pikken de cheque voor de Warmste Week op in Woumen. Van daaruit vervolgen we onze weg via Ieper naar Mesen. Via de Leie zullen we hopelijk zaterdagavond rond 18.30 uur onze eindbestemming bereiken. Onderweg stoppen we even in Woumen, Ieper, de Palingbeek, Mesen en Wervik.”

Ook fietsers

In Nieuwpoort zijn acht dappere stappers vertrokken, maar er zijn er maar vier die de volle 101 kilometer wandelen. Dat zijn Brecht Debruyne, Ringo Neyrinck, Wendy Geldof en Manu Mackelberg. “Een aantal dorpsbewoners zal meestappen tot in Woumen. Er komen erbij in Mesen en in Wervik. Wat me zo warm maakt, is dat we het hele dorp hebben kunnen mobiliseren. Zaterdag springen Geert Versteele, Hannes Stevens en Danny Seys op de fiets om dezelfde afstand te rijden. We leggen een bus in naar Kortrijk, waar de lokale fanfare en zelfs onze reus Gauthier van Woumen present zullen tekenen.” Volg de Woumenaars via https://kruistochtvangauthier.blogspot.com of kom ze zaterdag live aanmoedigen in Kortrijk.