Dertiger rijdt met Mercedes in IJzer: chauffeur houdt er enkel nat pak aan over Mathias Mariën

02 september 2019

18u15 10 Diksmuide Een dertiger uit Moorslede beleefde maandagmiddag de schrik van zijn leven toen hij met zijn Mercedes in de IJzer belandde.

De man reed met zijn wagen langs de Beerstblotestraat in Diksmuide toen hij even voor 14 uur de controle verloor over zijn stuur. De dertiger reed in de graskant en belandde uiteindelijk in het water. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse, maar al snel was duidelijk dat de bestuurder zelf uit zijn wagen kon kruipen vooraleer die volledig kopje onder ging. De man kwam er uiteindelijk met een nat pak van af. Volgens de eerste vaststellingen werd de chauffeur onwel achter zijn stuur, waardoor hij naast de baan belandde. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.