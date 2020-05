De zoemende bij achterna tijdens een wandeling door het centrum Gudrun Steen

27 mei 2020

14u10 0 Diksmuide De Week van de Bij start dit weekend. Omdat massa-evenementen niet mogen bedacht het Vlaams Departement Omgeving een leuk alternatief. Samen met het stadsbestuur stippelde Bruno Remaut een bijenwandeling uit in Diksmuide.

“We hebben een parcours van zes kilometer uitgestippeld. De recreatieve en educatieve tocht is op maat van gezinnen”, nodigt Bruno uit. Hij werkt voor het Vlaams Departement Omgeving dat de Week van de Bij organiseert en woont in Diksmuide. “De wandeling passeert langs interessante bijenplekjes in het centrum en toont welke inspanningen de stad levert voor de bijen en wat je thuis zelf kan doen. We hopen de wandelaars te inspireren zodat ze in hun tuin ook meer aandacht hebben voor de bij. Langs het parcours staan bordjes met vragen en opdrachten waarmee je een bijenboek kan winnen. Kinderen kunnen op een paar plaatsen testen of ze sneller kunnen lopen dan een bij kan vliegen. De wedstrijd duurt tot eind juni. Het formulier mag je deponeren in de rode brievenbus aan het stadhuis. We koppelen er ook een leuke bingo aan vast.”

Het plannetje vind je in Diksmuide Info en vanaf vrijdag op www.diksmuide.be/leefmilieu of bij de toeristische dienst.