De wereld lichter maken voor de ouders die een kind verloren, ook Diksmuide doet zondag mee aan wereldlichtjesdag GUS

02 december 2019

15u48 0 Diksmuide Nu zondag 8 december om 19 uur steken mensen over de hele wereld een kaars aan voor mensen die een kind verloren. In Diksmuide kan je dat doen in het natuurdomein De Blankaart in Woumen.

Om 18 uur start een stiltewandeling in De Blankaart. Halfweg vindt een bezinningsmoment plaats. Een uur na de start steken alle deelnemers in de tuin van het kasteel een kaarsje aan. E-liese begeleidt muzikaal. Nadien kan je nog even napraten met een drankje in de hand. Het huis van de mens organiseert in Diksmuide de wereldlichtjesdag voor alle mensen die een kind verloren, die een kind missen of voor mensen die rouwende families willen steunen. Door een kaars aan te steken geef je letterlijk licht aan ouders die moesten afscheid nemen van hun kind. Iedereen is zondag gratis welkom. Je kan jouw komst laten weten op 051 55 01 60 of diksmuide@demens.nu.