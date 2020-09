De verkoop van de brandweerkalenders verloopt iets anders dit jaar Gudrun Steen

23 september 2020

11u17 0 Diksmuide De Vriendenkring van de brandweer in Diksmuide en Leke zullen vanaf eind deze maand in elke brievenbus een kalender van de brandweer stoppen met een overschrijvingsformulier. De brandweer rekent op de goodwill van de inwoners die vijf euro zullen overschrijven voor de kalender.

In Leke hebben ze 2000 kalenders laten drukken en in Diksmuide 6000. “Voor Diksmuide zijn er dat dubbel zoveel”, zegt Bernard Van Acker, voorzitter van de vriendenkring van de brandweer Diksmuide. “In een normaal jaar bellen onze vrijwilligers aan en verkopen ze de kalender. Gemiddeld zijn er dat 3000. Dit jaar willen we het risico niet lopen door de strenge coronamaatregelen. Daarom zullen we de kalender in elke brievenbus stoppen in de hoop dat de inwoners spontaan de vijf euro zullen betalen.” In Leke gebeurt dat op dezelfde manier. “Wij stoppen in 1900 brievenbussen in Beerst, Keiem en Leke de brandweerkalender”, geeft Willy Clarysse, voorzitter van de vriendenkring brandweer Leke mee. De opbrengst van de kalenderverkoop is voor de sociale werking. Er worden activiteiten georganiseerd voor het gezin van de vrijwilligers.