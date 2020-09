De uitdaging: Diksmuidse koks bereiden gerecht met streekproducten. Kan jij het namaken? Gudrun Steen

23 september 2020

13u48 0 Diksmuide Diksmuide wil zijn streekproducten op een leuke manier meer bekendheid geven. Het roept de koks op een gerecht met uitsluitend Diksmuidse ingrediënten klaar te maken. Die worden gebundeld in een kalender. En ook voor de inwoners valt er iets te winnen.

Als het op eten en drinken aankomt, scoort Diksmuide goed. Denken we maar aan de streekbieren, de hoeveproducten, vleeswaren, gebak, pralines, de kaas en zuivel. Genoeg ingrediënten om er creatief mee aan de slag te gaan in de keuken. Diksmuide daagt de koks van de restaurants van de boterstad uit om een voorgerecht, hoofdgerecht of dessert te maken met uitsluitend producten van eigen bodem. “We mikken op minstens 12 koks want we willen alle culinaire hoogstandjes bundelen in een jaarkalender die we eind volgend jaar op de markt brengen”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V) die bevoegd is voor lokale economie. “Vanaf volgend jaar zetten we alvast maandelijks één gerecht in ons infoblad.”

Voor de inwoners

De Diksmuidelingen mogen proberen om het recept dat in Diksmuide Info zal staan zo goed mogelijk na te maken. Maak van jouw creatie een foto, post die op de sociale media met de #diksmuidsestreekproducten en wie weet ga je met een cadeaubon aan de haal in het restaurant van de kok die het recept ontwikkelde. Elke maand wordt er een winnaar geloot.

“We hopen dat de koks massaal reageren op onze oproep en in hun keuken duiken. Het zou fantastisch zijn mocht het gerecht nadien ook een plaatsje krijgen op de menukaart”, knipoogt de burgemeester die er al naar uitkijkt om de eerste gerechten te proeven.

Interesse? Mail naar lokale.economie@diksmuide.be of bel 051 79 30 35.