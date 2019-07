De Romeo’s en Laura Lynn vieren mee de derde verjaardag van café Petit Paris GUS

08 juli 2019

11u22 0 Diksmuide Vier dagen amusement, dat heeft Peter Du Moulin van café Petit Paris in Diksmuide in petto om de derde verjaardag van zijn zaak te vieren. Ambiance verzekerd met kleppers zoals Wim Soutaer en De Romeo’s.

Het start nu vrijdag al met de Zomerse Vrijdagen samen met het Diksmuidse stadsbestuur. Deze zomer doen verschillende cafés daaraan mee. Ze beloven een gezellige avond met een portie muziek. Bij Petit Paris zorgen Wim Soutaer, Charles van Domburg en Laura Lynn daarvoor. Lokale dansschool El Sanscha verzorgt ook een optreden. Wat volgt zijn nog eens drie kermisdagen in de showroom Garage Hosten Durnez op wandelafstand van het café. “Zaterdag starten we om 13.30 uur met een dansnamiddag met optredens van onder meer Garry Hagger en Herbert Verhaeghe”, nodigt cafébaas Peter uit. “’s Avonds bieden we beenham aan of voor de kleinsten een frikandel en daarna kunnen de gasten opnieuw de dansbenen strekken. Swoop warmt het publiek op voor het grote optreden van De Romeo’s.” Vrijdag is het gratis, voor zaterdag zijn er verschillende ticketformules. Zondag om 13 uur start bij het café nog een wielerwedstrijd en maandag sluit Peter zijn verlengd kermisweekend af met een kaarting vanaf 17 uur. Reserveren kan nog snel via peterdumoulin@hotmail.com of bel 0478 46 21 35.