De plannen zijn nog niet definitief, maar zo kan de toekomstige zorgsite eruit komen te zien... Gudrun Steen

24 februari 2020

09u58 1 Diksmuide Tegen 2024 moet het nieuwe sociaal huis bij het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide afgewerkt zijn. De ontwerper is gekozen. Architectenbureau Dertien 12 mag zijn plannen verder verfijnen zodat de werken in de loop van volgend jaar kunnen starten.

“Een bouwteam moet de plannen nu aanpassen tot hun definitieve vorm”, laat schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) weten. “In 2016 al werd het masterplan voor de zorgsite Yserheem goedgekeurd. We werken samen met de woonmaatschappij IJzer en Zee. In mei vorig jaar verklaarden we de ontwerpwedstrijd open. Het Brugse bureau Dertien 12 kon ons het meeste bekoren. Ze gaven al een aantal conceptbeelden vrij, maar die kunnen wel nog afwijken van wat het uiteindelijk zal worden.”

Bedoeling is dat het gebouw tegen 2024 klaar is. Alle diensten rond gezondheid, thuiszorg en premies komen in de nieuwbouw. Naast het sociaal huis zijn dat onder meer het dienstencentrum, de sociale ontmoetingsplaats de Klapstoel, een ruimte voor paramedici zoals een diëtist en gezinsbegeleiding en de sociale kruidenier. Daarboven zijn een twintigtal appartementen gepland waarvan een aantal voor personen met een beperking.