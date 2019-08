De Landelijke Gilde van Woumen kijkt uit naar zijn eeuwfeest GUS

08 augustus 2019

10u52 4 Diksmuide Zondag 18 augustus viert de Landelijke Gilde van Woumen zijn honderdste verjaardag op de hoeve van Wim Debacker.

Op die boerderij in de Noordbroekstraat start om 10 uur een misviering opgeluisterd door het plaatselijke Sint-Adreaskoor. Voor pastoor Bart Malfait wordt het zijn laatste want vanaf 1 september wordt hij priester in Wingene. ’s Middags is iedereen welkom om te smullen van de beenham met frietjes. Kaarten kosten 18 euro in voorverkoop, kinderen mogen mee aanzitten voor 12 euro. “Onze vereniging werd voor het eerst gesticht op 19 juni 1898. Het werkgebied strekte zich uit over Woumen, Esen en Klerken”, zocht Jean-Pierre D’Hulster op. “Na de Eerste Wereldoorlog werd de vereniging in 1919 terug opgestart. Daarna kende de Landelijke Gilde zijn glorieperiode met op zijn hoogtepunt 152 leden. Onze vlaggenmast dateert nog van een eeuw geleden. Zelfs de verschillende medailles hangen er nog aan.” Dat pronkstuk zal op 18 augustus wapperen tijdens het feest.

Meer informatie krijg je van Jean-Pierre D’Hulster op 051 50 32 62. Bij hem kan je ook inschrijven voor de lunch.