De Diksmuidse kerken kosten jaarlijks 30,6 euro per inwoner Gudrun Steen

11 mei 2020

14u37 0 Diksmuide Elke Diksmuideling betaalt elk jaar 30,6 euro aan de kerken om alle kosten te dekken. Daarvan moeten de ontvangsten nog afgetrokken worden. Doe je dat, dan komt dat neer op 6,59 euro.

Die cijfers deelde schepen van Kerkfabrieken Martin Obin (CD&V) mee aan de digitale gemeenteraad op vraag van Groen-raadslid Gert Maertens. Koen Coupillie (N-VA) was nieuwsgierig naar de herbestemming van de kerk in Oudekapelle. “Een tijdelijke invulling is blokkot, een plek dus waar studenten hun examens kunnen voorbereiden”, antwoordde schepen Obin. “Medewerkers van onze cultuurdienst bevragen de socio-culturele verenigingen over de nood aan opslagruimte. Mocht daarnaar vraag zijn dan kan de kerk dienst doen als opslag voor onder meer decors of kampmateriaal. Tot slot is er goed nieuws voor wat de kerk in Woumen betreft want dat gebouw is uit zijn stellingen.