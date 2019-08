Dansen tussen de hipsters en dobberen met een kajak: dit zijn onze weekendtips GUS

08 augustus 2019

13u44 4

Diksmuide - Tocht met kajak tijdens Waterrijk

Toerisme Diksmuide biedt nu zondag en ook op 18 augustus ‘Waterrijk’ aan. Dat is een begeleide kajaktocht die start aan het gehucht Barisdam tussen Zarren en Werken en eindigt in Diksmuide. Deelnameprijs is 15 euro. Onderweg kan je genieten van een streeklekkernij. Plaats van afspraak is het toerismekantoor op de Grote Markt in Diksmuide om 14 uur. Aan Barisdam stelt The Outsider Coast dan kajaks ter beschikking. Wie zelf een kajak heeft, kan de Handzamevaart ook alleen verkennen tussen de Drie Mussen, Einsdijk en Barisdam. Langs dat traject liggen tot eind september drie aanlegsteigers. Inschrijven voor Waterrijk kan door te mailen naar toerisme@diksmuide.be of bellen op 051/79.30.50.

Zeebrugge - Beats en topgerechten op WECANDANCE

Het strand van Zeebrugge is dit weekend het decor voor het hippe festival WECANDANCE. De affiche is een aanrader voor wie van beats houdt: van house over techno tot deep house en urban. Je ontdekt nationale en internationale artiesten. Het evenement is veel meer dan muziek alleen. Er is ook aandacht voor food en fashion. Nieuw is het concept ‘farm to table’. Smul van lokale producten gepresenteerd op culinaire wijze. De samenwerking met sterrenchef Sergio Herman krijgt ook een vervolg. Info: www.wecandance.be.

Oostende - Wuif mee Theater aan Zee uit

Vrijdag en zaterdag kan je nog genieten van Theater aan Zee in Oostende. Je kan proeven van de meest uiteenlopende disciplines zoals theater, literatuur, een hoorspel en muziek. Ook leuk voor gezinnen is het Familiepark in het Leopoldpark, het Atheneum, Maria Hendrikapark en Kursaal. Van dat aanbod kan je alleen vandaag nog profiteren van 11 tot 19 uur. Zaterdag overgiet de organisatie het geheel nog met een vleugje poëzie. Check de website www.theateraanzee.be, want sommige voorstellingen zijn al uitverkocht.

Oostende - Fiesta Europa, net zoals een zuiderse markt

Wil je een instant vakantiegevoel? Trek dan dit weekend naar Oostende. De Fiesta Europa strijkt er neer op het Mariakerkeplein. Martkramers uit alle hoeken van ons continent komen dan samen om je te laten smullen van hun specialiteiten. De kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Liveoptredens bieden extra sfeer. Proef, geniet, ontdek en beleef. Fiesta Europa is vrijdag open van 12 tot 22 uur, zaterdag is dat van 10 tot 22 uur en zondag van 10 tot 19 uur. Info: www.fiestaeuropa.eu.

Veurne - Will versus Maud

Westhoekgids Johan Mayeur belicht in zijn stadswandeling nu zondag in Veurne twee ereburgers van de stad. Hij zingt liedjes van Will Tura en plaatst die tegenover de poëzie van Maud Vanhauwaert. De tocht is gratis - met start om 15 uur aan het toerismekantoor op de Grote Markt - en duurt ongeveer twee uur. Je ontdekt onder meer de plekjes waar Maud naar school liep of waar ze mooie herinneringen aan heeft. Inschrijven kan op 058/33.55.31 of via infotoerisme@veurne.be.