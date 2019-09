Danny Rollé stopt met ‘De Blankaartvrienden’

maar stoet is niet ten dode opgeschreven GUS

06 september 2019

10u33 2 Diksmuide Danny Rollé (60) uit Woumen zette zich meer dan 40 jaar in voor de kermissen in zijn dorp. Nu stopt hij ermee.

In 1977 stond Danny mee aan de wieg van de eerste Blankaartstoet in Woumen. Die stoet gaat elk jaar door. Op 29 september maakt de vereniging ‘De Blankaartvrienden’, die de stoet organiseert, opnieuw een afspraak met al wie geïnteresseerd is in folklore. Ook de vrije basisschool Woumen springt mee op de kar. Letterlijk dan, want het roept zijn leerlingen op om mee te doen met de Blankaartstoet. De traditie blijft dus bestaan ook al stopt Danny er nu mee. Daarnaast was hij medeoprichter en drijvende kracht van ‘De Serpenthoekvrienden’ die in Woumen hun eigen kermis hebben. Vorig jaar overleed dat andere boegbeeld van ‘De Blankaartvrienden’ Hilaire Syoen en stopte José Louwagie. Tijd dus voor een nieuw generatie.