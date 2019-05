Dankzij inzet van het hele dorp Woumen heeft De Open Link zijn BeleefTv GUS

28 mei 2019

15u46 0 Diksmuide Het hele dorp Woumen heeft zich ingezet om het woonzorgcentrum De Open Link een BeleefTv te schenken. Dat mobiele aanraakscherm is nu aangekocht en de bewoners beleven er veel plezier aan.

Er waren een kerstmarkt, een sponsorloop en een wandeltocht van Woumen naar Wachtebeke, waar radiozender Studio Brussel zijn Warmste Week uitzond. Alle activiteiten samen brachten ruim 5.000 euro op en dat geld is goed besteed. De BeleefTv waarvoor De Open Link spaarde, is nu aangekocht. “Dat toestel verhuist regelmatig naar een andere afdeling”, zegt Tine Seys van het woonzorgcentrum. “Het biedt zoveel mogelijkheden. Ik denk maar aan het afspelen van oude liedjes, het tonen van foto’s en filmpjes of het spelen van een spel. Het verhoogt het contact tussen onze inwoners. Ook op onze dementie-afdeling bewijst het zijn nut. Het prikkelt hun hersenen.” Directrice Katrien Sampers wil alvast heel Woumen bedanken voor de vele acties.