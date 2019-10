Dan toch openbare parking op site Boterhalle GUS

29 oktober 2019

10u05 7 Diksmuide Een openbare parking op de site van de Boterhalle bij de Grote Markt in Diksmuide kan volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). Op 21 november is er daarover nog een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Idee Diksmuide pleitte al voor een rotatieparking op die locatie toen de partij nog in de oppositie zat. Volgens de toenmalige meerderheid met sp.a-open en CD&V was dat niet mogelijk, omdat het Agentschap Onroerend Erfgoed daarvoor geen goedkeuring geeft. De toegangsbogen rond de Boterhalle zijn namelijk beschermd. Op de gemeenteraad van maandagavond deelde Marc Deprez mee dat een openbare parking nu wel kan. “Onroerend Erfgoed stemt daarmee in”, bevestigde hij. “De inrit zou in de Maria Doolaeghestraat zijn en de uitrit in de Koning Albertstraat. Daarover zitten we samen met AWV op 21 november. Pas als ook het agentschap het licht op groen zet, zijn we helemaal zeker.”

Evenementenhal dicht

De Boterhalle is een tijdje gesloten omdat het te onveilig is. Voorlopig heeft het stadsbestuur geen alternatief voor een evenementenhal. Dat antwoordde schepen Marc De Keyrel (CD&V) op de vraag van Koen Coupillie (N-VA). De loods die het stadsbestuur in het vizier had, kreeg geen positief advies van de veiligheidsdiensten. De zoektocht naar een geschikte locatie in het centrum gaat verder. Volgend jaar start het bestuur het dossier over de nieuwe evenementenhal op de huidige site van de Boterhalle.