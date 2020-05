Dan toch geen drie nieuwe windmolens in Kaaskerke? Gudrun Steen

28 mei 2020

12u10 0 Diksmuide Het Departement Omgeving Brugge heeft een negatief advies gegeven voor de bouw van drie windmolens in Kaaskerke. Het volgt dus niet het eerdere positieve advies van de provincie.

“Dit is ongelooflijk”, zucht schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We zijn al zo lang bezig met dit dossier. De deputatie van de provincie keurde het goed en nu ligt de Dienst Stedenbouw in Brugge dwars. Het is uiteindelijk minister Zuhal Demir (N-VA) die de knoop moet doorhakken.”

IJzertoren

Er zijn verscheidene redenen voor het negatieve advies. De ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is er één van. De drie windmolens zijn gepland op de rand van het poldergebied van Lampernisse waar de skyline gevormd wordt door de IJzertoren en de kerktorens. Dat zicht zou verstoord worden, meent het Departement Omgeving Brugge. De turbines zouden ook te ver van het bedrijventerrein komen.