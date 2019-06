Dakloze vrouw al 25 jaar speedverslaafd, maar weigert elke hulp: “Geen vertrouwen in justitie” Jelle Houwen

07 juni 2019

12u16 6 Diksmuide Een 39-jarige dakloze vrouw uit Diksmuide maakt het voor zichzelf hopeloos in de rechtbank van Veurne.

De vrouw is al sinds haar 14de verslaafd aan drugs en gebruikt 10 gram speed per week. In juli vorig jaar werd ze betrapt met 35 gram speed op zak, wat voor een gebruikershoeveelheid erg veel is. S.S. werd betrapt naar aanleiding van een diefstal in de woning van haar ex, waarbij ze in de buurt was. Ze werd hysterisch tijdens de politiecontrole en werd gefouilleerd. “Ik heb zoveel op zak omdat mijn dealer in Nederland met verlof gaat en ik daarom een grotere voorraad insloeg”, verklaarde ze.

Omdat er na onderzoek geen sprake is dat de vrouw ook verkoopt, wilde het parket haar helpen om van haar verslaving af te komen. Dat bleek echter hopeloos. De vrouw daagde niet op bij de justitie-assistent en stuurde ook haar advocaat alleen naar de zitting. “Ik moet toegeven dat ik niks meer kan doen om die vrouw hier te krijgen”, gaf haar advocaat schoorvoetend toe. “Ik heb al zo lang op haar ingepraat maar het is tevergeefs. Ze is de zin voor realiteit kwijt en zegt dat ze in geen enkele mens nog vertrouwen heeft. En ze heeft ook geen vertrouwen in justitie en de justitie-assistent.”

De vrouw riskeert nu 6 maanden cel en 8.000 euro boete. Vonnis op 21 juni.