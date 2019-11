Dagprijs woonzorgcentrum Yserheem stijgt met 1,25 euro naar 50,2 euro. Is dat te duur? Socialisten vinden van wel. GUS

26 november 2019

15u42 0 Diksmuide Vanaf 1 januari 2020 betalen Diksmuidelingen 50,2 euro per dag als ze in het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide verblijven. Volgens oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) is die prijsstijging van 1,25 euro te hoog.

Als het Agentschap Zorg en Gezondheid het goedkeurt, dan zal de dagprijs in het woonzorgcentrum Yserheem vanaf begin volgend jaar stijgen met 1,25 euro. Voor Diksmuidelingen komt het dan op 50,2 euro per dag. “Daarmee zitten we nog steeds bij de laagste in de regio”, vindt schepen van Sociale Zaken Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “Onze dagprijs lag in het verleden eigenlijk te laag.”

Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe is daarmee niet akkoord. “In september van dit jaar wilde de meerderheid de dagprijs nog laten stijgen met liefst 4,65 euro. Dat was niet reglementair omdat enkel de facturen van de laatste twee jaar in aanmerking konden komen om die stijging te rechtvaardigen. Vandaag ligt een stijging van 1,25 euro op tafel maar ook die klopt niet. In 2011 werd de dagprijs voor Diksmuidelingen verhoogd naar 44,5 euro want er werd een nieuwbouw gerealiseerd met een investeringsprijs van 17 miljoen euro. In de verantwoording toen zat ook de omgevingsaanleg. Er doken echter problemen op met een lekkend buizensysteem ondergronds waardoor die omgevingswerken vertraging opliepen. Nu komt het stadsbestuur net met het argument ‘omgevingsaanleg’ af om de verhoging te verantwoorden terwijl dat al in de vorige prijsverhoging zat. Als we de extra kosten bekijken sinds 2011 stellen we vast dat de dagprijs maximaal met 0,31 euro mag stijgen.”

Het bestuur van Diksmuide zal alsnog de prijsstijging van 1,25 euro per dag aanvragen.