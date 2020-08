Daarom hangt op tal van bankjes in Diksmuide een QR-code Gudrun Steen

04 augustus 2020

10u24 2 Diksmuide Misschien heb je het al opgemerkt: op een aantal banken in Diksmuide en zijn dorpen is een QR-code bevestigd. Wie die inscant, geniet van een tof verhaal.

‘Het bankje’ is een initiatief van Opendoek, de koepel van het amateurtheater. Meer dan 100 amateurkunstenaars uit Vlaanderen en Brussel hebben 20 luisterverhalen geschreven, ingespeeld en visueel verbeeld. Zo kan je deze zomer toch genieten van een vleugje theater op een veilige en rustgevende manier. Elke podcast duurt twee tot drie minuten.

Theaterwandeling

In Diksmuide hebben ze de locaties verbonden. De theaterwandeling start aan CC Kruispunt met het verhaal ‘Vissen naar Vanessa’ over een ontmoeting tussen twee jongens. Bezienswaardigheden onderweg zijn het Vestingspark, het station, het postgebouw, de vismarkt, muziekclub 4AD, Hof ter Bloemmolens en de Grote Markt. Er zijn zeventien locaties waar je even op een bijzonder bankje kan plaatsnemen.

Los van die route zijn er nog wel plaatsen waar je een QR-code kan terugvinden. Speur in de buurt van de IJzerboomgaard, de IJzertoren, de Driemussenbrug en de sportsite De Pluimen. Tot slot vind je luisterverhalen op zestien plaatsen in Woumen, Esen, Vladslo, Leke, Keiem, Beerst, Kaaskerke, Stuivekenskerke, Pervijze, Oostkerke, Nieuwkapelle en Sint-Jacobskapelle.

