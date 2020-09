Cultuur krijgt meer ruimte in het hart van Diksmuide Gudrun Steen

03 september 2020

11u35 0 Diksmuide Door het huis in de IJzerlegerstraat, de kapel en binnen een paar jaar het dienstencentrum te verbinden met de huidige cultuursite creëert het Diksmuidse stadsbestuur meer ruimte. De eerste fase van de uitbreiding staat gepland in het voorjaar van 2022.

De ontwikkeling van de cultuursite is een gedeelde bevoegdheid van schepen van Onderwijs Marc De Keyrel (CD&V) en cultuurschepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide). De stedelijke academie, de jeugddienst en de bibliotheek hebben nood aan extra ruimte. “Naast de nieuwe ontvangstruimte gaat het over twee grote lokalen voor groepsmusiceren”, somt De Keyrel op. “De blazers, koren en strijkers wensen ook een lokaal net zoals de slagwerkers. En om te tonen wat de muzikale talenten hebben geleerd, willen we een uitvoeringszaal voor 120 toeschouwers. Twee ateliers voor de techniekacademie, teken- en schilderkunst, multimedia en textiel staan eveneens op het verlanglijstje. De spelotheek vraagt extra ruimte net zoals de jeugddienst.”

De gemeenteraad keurde de aanstelling van een ontwerper goed die als taak krijgt om dat verlanglijstje in de praktijk om te zetten. In het voorjaar van 2022 moeten de werken starten zodat ze tegen de start van het schooljaar 2023 afgewerkt zijn. Er ligt een budget van 2.350.000 euro klaar.

Eén grote site

Diksmuide kocht het huis in de IJzerlegerstraat 16 aan en ook de kapel kan mee opgenomen worden in de cultuursite. In 2024 verhuist het lokaal dienstencentrum richting het woonzorgcentrum. De vergaderruimte en de polyvalente zaal zullen dan niet zo vaak bezet zijn. Bovendien komen het wassalon, de pedicureruimte, twee kleine kantoren en een groter lokaal vrij. Het stadsbestuur heeft de ambitie om er één grote cultuursite van te maken met een verbinding tussen het gebouw van de academie en cc Kruispunt.