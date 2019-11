Creatieve kinderen krijgen zondag een forum in de bib en 4AD GUS

12 november 2019

10u18 0 Diksmuide Nu zondag is het kunstendag voor kinderen. Hét moment om te proeven van verschillende creatieve momenten aangeboden in de bibliotheek en muziekclub 4AD in Diksmuide.

De bibliotheek is zondag open van 13 tot 16 uur. Voor kleuters is er het doemoment ‘pi-pa-porselein’ waarbij je met toverstiften mag tekenen op porselein. Tijdens ‘Licht op’ maak je een knotsgek, lichtgevend hoofddeksel met recuperatiemateriaal, fluo-tape en verf die licht geeft. Ben je al ouder dan zes jaar dan mag je beelden, geluid en filmpjes mixen tot een creatief geheel. Tieners tot slot krijgen een quiz voorgeschoteld. Alle antwoorden vind je in de bib.

Muziekclub 4AD wil de jeugd leren hoe ze zelf een fuif kan organiseren en plant daarrond een resem workshops. Dat gaat van klank en licht tot start-to-dj. Om 16 uur tonen de deelnemers wat ze hebben geleerd en presenteren ze hun eigen fuif waarop alle kinderen zijn uitgenodigd.

Alle activiteiten zijn gratis. Voor die in de bib hoef je je niet in te schrijven maar wil je meedoen aan de workshops van de 4AD mail dan naar lander@4ad.be.