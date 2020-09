Christ Vandevijvere ziet competitiestart Diksmuide één week uitgesteld: "Extra voorbereiding komt niet ongelegen”

Bert Denolf

08 september 2020

14u57 0 Diksmuide De voorbije twee weken mocht eersteprovincialer Diksmuide zich tonen in de Croky Cup. In de eerste ronde schakelde het reeksgenoot Oostnieuwkerke uit, maar tegen derdenationaler Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage kon het afgelopen zondag niet stunten. Op eigen veld gingen de Boterjongens met kleinste verschil onderuit tegen de Henegouwers.

Diksmuide moest het op het middenveld stellen zonder sterkhouder Rico Jordi, die in een oefenpartij tegen Anzegem een trap op de knie kreeg, en topschutter Thor Laleman. “Voor mij was het prioritair dat de spelers tegen Tertre-Hautrage de opdrachten van de technische staf zo goed mogelijk uitvoerden”, steekt Vandevijvere van wal. “Tot op een bepaalde hoogte zijn we daar in geslaagd, al zag ik hier en daar nog wat probleempuntjes. Vlak voor de rust lieten we ons te makkelijk ringeloren bij de tegentreffer. De Henegouwers slikten na een uur spelen een rode kaart, maar wij konden onze numerieke meerderheid niet omzetten in doelrijpe kansen. Ik zag mijn team te overhaast en met te veel lange ballen spelen. Erg jammer, want ik was graag doorgestoten naar de volgende ronde.”

Aanvalsbewegingen

Dit weekend gaat de voetbalcompetitie in provinciale van start, maar Diksmuide moet nog een weekje wachten. De competitie-opener tegen Wielsbeke is verplaatst naar woensdagavond 23 september, omdat Wielsbeke wel doorstootte naar de derde ronde van de Croky Cup en daarin zondag naar Limburg moet. “Dat vind ik geen slechte zaak”, gaat de oefenmeester voort. “We hebben een zware voorbereiding achter de rug, waarin we bewust oefenden tegen sterke tegenstanders uit de nationale reeksen. De aanvalsbewegingen lopen nog niet zoals ik wil. Zo komt die extra week voorbereiding niet ongelegen.”

Wijzigingen

Is de kampioenenploeg uit tweede provinciale A veel veranderd met de ploeg die de komende maanden in actie zal komen in de hoogste provinciale afdeling? “De meeste jongens zijn gebleven, maar je zal toch een andere ploeg zien. Dan doel ik vooral op onze manier van spelen en over hoe we de wedstrijden zullen aanpakken. Vorig seizoen dicteerden wij in vrijwel al onze wedstrijden de wet. Die dominantie zullen we nu niet elke week voor de dag kunnen leggen”, besluit Vandevijvere.