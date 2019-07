Chris en zoontje Ilias (13) gaan kajakken op de IJzer: “Kijk papa, een bom!” Bart Boterman

10 juli 2019

12u59 0 Diksmuide Tijdens een gezellig gezinsuitstapje in Diksmuide deden Chris Neirynck en zoontje Ilias (13) uit Zwevegem dinsdagnamiddag een opvallende ontdekking. “We hadden kajaks gehuurd en waren bezig met een tocht op de IJzer. Mijn zoon is gefascineerd door alles wat met de oorlog te maken heeft. ‘Misschien vinden we restanten van de Eerste Wereldoorlog’, zei Ilias”, getuigt Chris.

Luttele minuten later was het al van dat. Ilias zag een groot projectiel liggen in het water, aan de oevers van de IJzer. “‘Kijk papa, een bom’, riep hij. We gingen onmiddellijk dichter kijken. We geloofden onze ogen niet. Zeker omdat we nog maar net over de oorlog aan het praten waren”, aldus Chris Neirynck. Het sterk geroeste projectiel kwam bloot te liggen door het lage waterpeil van de IJzer. Vader en zoon besloten meteen de politie te bellen. “We wisten eigenlijk niet of we in een gevaarlijke situatie verkeerden. We hebben de politie opgewacht op veilige afstand. Ilias vond het allemaal heel speciaal. Hij is trots dat hij de bom eigenhandig heeft ontdekt”, gaat Chris verder.

Volgens de politie Polder gaat het niet om een bom maar om een obus, allicht uit de Eerste Wereldoorlog. Het ding is wel een halve meter lang en heeft een diameter van ongeveer 25 centimeter. Of er nog actieve springstof in het projectiel aanwezig was, is niet duidelijk. Ontmijningsdienst DOVO kwam het projectiel ophalen. Het ding wordt gecontroleerd tot ontploffing gebracht in de kazerne in Langemark-Poelkapelle. “Naast een sportieve middag is het ook een heel verrassende en leerrijke middag geworden”, aldus Chris Neirynck uit Zwevegem.