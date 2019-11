Celstraf en zware schadevergoeding voor wraakporno: man zette foto’s van ex op datingsite voor swingers Bart Boterman

05 november 2019

12u18 1 Diksmuide Een man (45) uit Diksmuide is tot 8 maanden cel en 5.000 euro schadevergoeding veroordeeld voor enerzijds een geval van wraakporno en anderzijds het uitschrijven van een ongedekte cheque, beide ten aanzien van zijn ex. De man plaatste drie naaktfoto’s op een datingwebsite voor swingers.

Tijdens het proces was te horen hoe het voormalig koppel geregeld parenclubs bezocht. Ze maakten ook een account aan op een datingsite voor swingers. Na hun relatie deed de vrouw aangifte bij de politie. Beklaagde J.D. had drie naaktfoto’s op de datingwebsite geplaatst zonder haar toestemming, volgens het openbaar ministerie wraakporno. De verspreiding van de foto’s dateerde immers van na de relatie.

Naast het plaatsen van de naaktfoto’s, stond de Diksmuideling ook terecht voor het uitschrijven van een ongedekte cheque van 3.000 euro aan zijn ex, nadat hij eerder zou hebben geleend bij haar. De rechter sprak 6 maanden cel uit voor de verspreiding van de naaktfoto’s en 2 maanden voor het uitschrijven van een ongedekte cheque. Zijn ex moet hij eveneens 5.000 euro schadevergoeding betalen. J.D. is tevens 5 jaar zijn burgerrechten kwijt omdat wraakporno onder zedenfeiten valt.