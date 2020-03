Carrefour grijpt in: mondmaskers van 28 euro per stuk gisteren nog aan 17,50 euro, vandaag niet meer verkrijgbaar Gudrun Steen

06 maart 2020

06u33 326 Diksmuide Klanten van Carrefour Diksmuide stonden versteld toen ze aan de kassa aan het aanschuiven waren. In een doos lagen mondmaskers te koop voor 17,5 euro per stuk, een pak goedkoper dan de dag voordien. Vandaag zijn ze uit de rekken gehaald na alle commotie.

De zaakvoerders zijn momenteel in vakantie. "Ik doe ook maar wat mijn bazen me opleggen", zegt de tijdelijke winkelverantwoordelijke wat verveeld. "Die mondmaskers zijn via het internet aangekocht. Door de grote vraag zijn er nog maar weinig mondmaskers beschikbaar, vandaar de hoge prijs. Gisteren (woensdag, red.) stonden ze aan 28 euro, maar ik vond dat veel te veel en pleegde overleg met de zaakvoerders. Lager dan 17,5 euro kunnen ze niet gaan, aangezien ze die zelf hebben aangekocht voor 16,5 euro. We hebben er toch al een paar verkocht, maar krijgen wel de opmerking dat ze duur zijn."

Woordvoerster van Carrefour Aurélie Gerth: "Als die mensen de mondmaskers voor 16,5 euro hebben aangekocht, dan is 17,5 euro een redelijke prijs. Momenteel zitten mondmaskers niet in het Carrefourgamma, maar de franchisenemers mogen zelf beslissen welke producten ze in de rekken leggen. We zullen die zaakvoerders wel aanmoedigen om goedkopere mondmaskers te vinden, maar dit is nu eenmaal het gevolg van vraag en aanbod." Intussen heeft Carrefour Market Diksmuide ook via Facebook gereageerd. "Vind je ze elders goedkoper, koop ze dan daar", klinkt het onder meer.

Vandaag vrijdag zijn de mondmaskers uit de rekken gehaald. De zaakvoerders zullen ze - ‘als teken van goodwill’ - schenken aan hulpverleners.