Carrefour Diksmuide bedankt de ‘Helden’ door hen op maat te bedienen Gudrun Steen

23 maart 2020

10u17 0 Diksmuide Onze affichecampagne waarbij je de ‘Helden’ persoonlijk kan bedanken, heeft Christof Pipar van Carrefour Diksmuide geïnspireerd. Via Whatsapp kan de werkmens zijn bestelling doorgeven en is hij zeker dat hij na de werkdag koopt wat hij verlangt.

“Toen we de heldenaffiche van HLN zagen, wilden we daarop inspelen”, zegt Christof. “Veel van onze helden kunnen pas ’s avonds inkopen doen en lopen dan het risico dat sommige winkelrekken leeggekocht zijn. Daarom starten we een persoonlijke service voor hen. Minstens 24 uur vooraf kan je het boodschappenlijstje doorsturen via whatsapp op 0478 93 84 38. Zet er jouw naam, type werk en datum en tijdstip bij wanneer je de producten wilt afhalen. Vergeet ook de hoeveelheden niet en let op, ook via die dienst laten we hamsteren niet toe. Dat betekent dat we per klant maar één pak toiletpapier, keukenrollen, handzeep, desinfecterende gel of bloem toelaten. Tijdens de openingsuren kan je dan de bestelling ophalen bij ons personeel. We zijn van maan- tot en met zaterdag doorlopend open van 8 tot 19 uur. Vanaf nu zondag zijn we ook de hele zondag open. We zoeken ook uit of een thuislevering kan voor ouderen, zieken of minder mobielen. Daarvoor werven we een student of flexijobber aan.”