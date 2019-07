Cafébaas/radiomaker over drugslab in zijn kelder: “Ik werd geslagen en bedreigd, naar politie stappen was geen optie” Bart Boterman

11 juli 2019

13u14 18 Diksmuide Radiomaker en cafébaas Eric Strijkers (60) is net zoals drie andere Nederlanders aangehouden voor zijn betrokkenheid bij het drugslab onder café Dodengang in Diksmuide. Strijkers werd in 2013 nog veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor cannabishandel in het Veurnse tankstation dat toen van hem was. Maar dit keer zegt hij dat hij niets met de drugs te maken heeft. “Ik verhuurde de kelder en wist van niets. Toen ik het lab ontdekte, werd ik geslagen en bedreigd.”

De federale gerechtelijke politie viel dinsdagavond binnen in café Dodengang van Eric Strijkers, langs de IJzer in Kaaskerke bij Diksmuide. Ook twee andere Nederlanders werden opgepakt. Het café, populair bij fietsers en het vaste lokaal van buurtverenigingen, werd toen al negen maanden geschaduwd door de recherche. In oktober kwam er namelijk informatie van de politie van Nederland rond een drugslab voor mdma en xtc. Woensdag was de civiele bescherming de hele dag bezig met de ontmanteling van het drugslab. Er werden tientallen bidons met chemicaliën naar buiten gedragen. Om hoeveel drugs het zou gaan, moet nog worden berekend aan de hand van de grondstoffen. Intussen werden de drie arrestanten ondervraagd.

Zware jongens die je beter met rust laat

Cafébaas en radiopresentator Eric Strijkers had naar eigen zeggen niets te maken met het lab. “Ik verhuurde de ruimte voor 250 euro per maand, ik wist helemaal niet wat de bedoeling was. Tot ik na enkele maanden letterlijk onraad rook en ontdekte wat er echt gaande was. Ik confronteerde de huurders, maar werd geslagen en bedreigd. Daarom ben ik niet naar de politie gestapt”, aldus de verklaringen van Strijkers aan de ondervragers. Hij voegde toe dat een drugskoerier al een vinger verloren was, als vergelding voor een slecht afgeleverd pakket. “Het zijn zware jongens die je beter met rust laat. Hiermee naar buiten komen, was geen optie”, zei hij nog.

Tijdens de ondervraging van de drie arrestanten werden nog twee andere verdachten opgepakt. Ze kwamen woensdagnamiddag met de wagen aan bij café Dodengang en maakten meteen rechtsomkeer. De politie Polder vond dat verdacht, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Pas aan de oprit van de E40 in Middelkerke werden de twee staande gehouden. Het bleek te gaan om de halfbroer van Strijkers en diens vrouw. De halfbroer werd donderdagavond eveneens aangehouden door de onderzoeksrechter, zijn vrouw kwam vrij onder voorwaarden.

Al veroordeeld voor drugshandel in tankstation

Of de verklaring van Strijkers strookt met de werkelijkheid, moet onderzoek uitwijzen. In elk geval werd hij in 2013 nog veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor de verkoop van cannabis in het Gulf-tankstation in de Vaartstraat in Veurne waar hij toen eigenaar van was. De drugs werden met kilo’s ingevoerd vanuit Nederland en verspreid in Vlaamse steden. Hij stond toen terecht met liefst 17 anderen, ook hoofdzakelijk Nederlanders.

Eric Strijkers is geboren in Amsterdam en woont sinds zijn tienerjaren aan de Belgische kust. Onder de naam Will De Jongh was de man radiopresentator en deejay bij onder meer Radio Mi Amigo, Radio Kompas, Sea Radio en zijn eigen inmiddels opgedoekte radiostation Extra Gold. Hij staat bekend als een joviaal en welbespraakt man, een archetypische Nederlander. Zo'n drie jaar geleden nam hij café Dodengang en café Keizershoek over. Dat laatste café werd in april dit jaar weer overgelaten. Of café Dodengang nog lang door hem zal worden gerund, valt te betwijfelen. Hij is bovendien niet de eigenaar van het pand, enkel van de zaak.

Milieuverontreiniging door chemisch afval

Donderdag werden in en naast het café, de beek en de velden rondom stalen genomen. Het chemisch afval van het lab werd namelijk rechtstreeks in de beek geloosd, met zware verontreiniging tot gevolg. In de beek zou de zuurtegraad erg hoog zijn, wat kan resulteren in een grootschalige sanering met een hoge kostprijs. Vrijdag komen de drie eerste arrestanten alweer voor de raadkamer met het oog op een verdere aanhouding. Dinsdag komt de halfbroer nog aan de beurt.