Cafébaas/radiomaker met drugslab in kelder was niet aan proefstuk toe Bart Boterman

11 juli 2019

13u14 10 Diksmuide De drie Nederlanders die dinsdagavond werden gearresteerd bij een drugslab onder café Dodengang in Kaaskerke bij Diksmuide zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket van Veurne. Een van hen is de niet onbesproken uitbater van het café, radiopresentator Eric Strijkers (60). Hij werd eerder al tot drie jaar cel met uitstel veroordeeld voor drugshandel. Twee andere verdachten werden woensdag opgepakt na een achtervolging en komen later vandaag voor de onderzoeksrechter.

De federale gerechtelijke politie viel dinsdagavond binnen in café Dodengang langs de IJzerdijk, een etablissement waar heel wat fietsers een tussenstop houden en lokale verenigingen hun vast lokaaltje hebben. Niemand kon vermoeden wat er in de kelder gebeurde. Woensdag was de civiele bescherming de hele dag bezig met de ontmanteling van het drugslab. Tientallen bidons met chemicaliën, voor de aanmaak van amfetamines waaronder xtc, werden naar buiten gebracht. Intussen werden de drie opgepakte aanwezigen, onder wie uitbater Eric Strijkers, ondervraagd. Het parket bevestigt hun aanhouding. Dat gebeurde woensdagavond nog. Vrijdag komen ze alweer voor de raadkamer.

Achtervolging

Twee andere verdachten kwamen woensdagnamiddag met hun auto aan bij café Dodengang. De politie Polder vond het verdacht dat ze in allerijl rechtsomkeer maakten toen ze de agenten zagen, waarop de achtervolging werd ingezet. Pas aan de oprit van de E40 in Middelkerke werden de twee staande gehouden. Ze worden vandaag nog voor de onderzoeksrechter geleid, bevestigt het parket. De hoeveelheid chemicaliën in het drugslab moet nog worden onderzocht om de hoeveelheid vervaardigde drugs te bepalen.

Deejay met dekmantels

Café-uitbater Eric Strijkers is geboren in Amsterdam en woont sinds zijn tienerjaren aan de Belgische kust. Onder de naam Will De Jongh was de man radiopresentator bij onder meer Radio Mi Amigo, Radio Kompas, Sea Radio en zijn eigen radiostation Extra Gold. Tevens was hij deejay op allerhande festiviteiten. Strijkers staat bekend als een joviaal en welbespraakt man, een archetypische Nederlander. In elk geval was hij niet aan zijn proefstuk toe In 2013 werd hij nog veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor de verkoop van cannabis in zijn toenmalig Gulf-tankstation in de Vaartstraat in Veurne. De drugs werd met kilo’s ingevoerd vanuit Nederland. Ook toen was een handelszaak een dekmantel voor criminele activiteiten. De man was begin jaren 2000 ook uitbater van het Mango-café in Koksijde.

In de beek

Zo'n drie jaar geleden nam Strijkers café Dodengang en café Keizershoek over. Dat laatste café werd in april dit jaar weer overgelaten. Of café Dodengang nog lang door hem zal worden gerund, valt sterk te betwijfelen. Hij is bovendien niet de eigenaar van het pand, maar huurt het. Er hangt hem, gezien zijn eerdere veroordeling, een zware straf boven het hoofd. Frappant is dat het chemisch afval van het drugslab in de beek achter het café werd geloosd. Daardoor moet het stuk grond allicht een sanering ondergaan. Die factuur kan stevig oplopen, net zoals de veroordeling voor de zware milieuverontreiniging.