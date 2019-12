Café-uitbater (32) in cel voor ontvoering en aanranding van 15-jarig meisje, dat zwanger is BBO/GUS

19 december 2019

18u49 704 Diksmuide De 32-jarige uitbater van café Den Engel in Diksmuide zit in de cel voor de ontvoering en mogelijke aanranding van de eerbaarheid van een vermist meisje (15) uit Veurne. Ze is bovendien zwanger en het onderzoek moet onder meer uitklaren of hij daarvoor verantwoordelijk is. Het meisje werd teruggevonden bij een huiszoeking, maar bevond zich daar niet tegen haar wil.

Heel wat stamgasten zaten dinsdagavond rond 19 uur nietsvermoedend iets te drinken toen de politie plots met man en macht binnen viel in café Den Engel in de Kiekenstraat, nabij de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. Cafégangers moesten naar buiten en de rolluiken gingen naar beneden. Wat later werd de 32-jarige uitbater Y.V. geboeid weggevoerd. Aanleiding van de arrestatie is een verdwijningszaak van een 15-jarige uit Veurne, een meisje dat al een paar keer was weggelopen. Initieel zou de uitbater zijn betrokkenheid bij haar verdwijning hebben ontkend, maar uiteindelijk vond de politie gesprekken op een tweede telefoontoestel en was er geen ontkennen meer aan.

Toestemming

Snel werd duidelijk waar de vermiste tiener zich bevond, namelijk in de woning van een vriendin van de café-uitbater. Daar zou Y.V. haar hebben ondergebracht, weliswaar met toestemming van het meisje. Ze hield zich er al weken schuil en vertelde aan vrienden dat ze in het buitenland zat. Die versie had Y.V. ook aan zijn klanten gegeven.

Weglopertje

Het meisje staat bij de politie gekend als een ‘weglopertje’ en was al ettelijke keren vermist geweest. Eerder werd ze al naar een open instelling gebracht, maar daar vertrok ze opnieuw. Politie en parket hielden de recente verdwijning nauwlettend in het oog. Het vermiste meisje trok geregeld op met de cafébaas van Den Engel, die ze in zijn café had leren kennen. De voormalige vrachtwagenchauffeur Y.V. is sinds zes maanden de uitbater.

Mond voorbij gepraat

Het strafonderzoek zou in een stroomversnelling zijn geraakt, nadat Y.V. aan klanten zou hebben toevertrouwd dat hij het meisje zwanger had gemaakt. Op basis van haar verdwijning en die nieuwe informatie besloot het parket over te gaan tot huiszoekingen, met bevel van de onderzoeksrechter. Of het meisje ook daadwerkelijk door hem zwanger raakte, zal onderzoek moeten uitwijzen. De aanhouding wordt door gerechtelijke bronnen bevestigd. Over zijn verklaringen bij de speurders is voorlopig niets bekend. Café Den Engel wordt momenteel nog open gehouden door het personeelslid.

Jonger dan zestien, dus aanranding van de eerbaarheid

Hoewel de seksuele betrekkingen mogelijk met toestemming gebeurden, gaat het om een minderjarige jonger dan 16, wat strafrechtelijk aanranding van de eerbaarheid betekent. Y.V. zou kunnen misbruik hebben gemaakt van de precaire situatie van het slachtoffer. Het meisje werd naar een instelling overgebracht.