Cabine van geparkeerde vrachtwagen brandt volledig uit, oorzaak blijkt brandstichting Bart Boterman

31 december 2019

10u45 0 Diksmuide Langs de Oostendestraat in Diksmuide is maandagnacht de cabine van een geparkeerde vrachtwagen uitgebrand. De oorzaak is brandstichting, blijkt uit het onderzoek van de branddeskundige.

Een autobestuurder die voorbij reed, merkte rond 1.30 uur vlammen op en verwittigde de hulpdiensten. “Toen de brandweer aankwam, stond de cabine al volledig in lichterlaaie. De schade is groot. Voorlopig is nog geen duidelijkheid over de oorzaak, daarom is er een deskundige aangesteld door het parket”, vertelde commissaris Thierry Logghe van de lokale politie Polder dinsdagmorgen. De vrachtwagen met aanhangwagen is eigendom van de firma Sterckx, wordt gebruikt om dierenmest mee op te halen en staat heel regelmatig geparkeerd langs de Oostendestraat. In de loop van de dag werd het verslag van de branddeskundige bekend. Het gaat om brandstichting, maar voorlopig zijn er geen vermoedens. Het onderzoek naar de dader(s) loopt volop.