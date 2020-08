Burgemeester Lies Laridon reageert op drukte aan Brantano: “We rekenen op het verstand van iedereen” Gudrun Steen

22 augustus 2020

14u15 0 Diksmuide Al van voor de Brantano in Diksmuide de deuren Al van voor de Brantano in Diksmuide de deuren vanmorgen opende voor de uitverkoop, was het aanschuiven. Vaak stonden de mensen dichter dan anderhalve meter. De lokale politie Polder is waakzaam maar schreef nog geen processen-verbaal uit.

Vanmorgen gingen we al langs bij de Brantano van Diksmuide waar er, net zoals in veel andere filialen, een uitverkoop plaatsvond. Op alle artikelen geldt een korting van 75 procent en daarop kwam een massa volk. “Voor de opening heeft de politie gecontroleerd”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide. “Nadars zijn niet verplicht. De hele dag door blijven onze politiemensen waakzaam. Het klopt dat het bij het aanschuiven vaak moeilijk is om de afstand te bewaren. Dat hebben we vastgesteld maar het is niet door dichter bij elkaar te staan dat je sneller binnen geraakt. We roepen de mensen op om hun gezond verstand te gebruiken.”

Als het nodig is, schrijft politie proces-verbaal uit

Moet er dan niet geverbaliseerd worden als de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden? “De regen die deze namiddag viel heeft de massa al wat uiteen gedreven. Mocht de politie nu processen-verbaal uitschrijven dan zouden de gemoederen allemaal verhit worden. Er zijn geen conflicten tot nu toe. Laat ons dat vooral zo houden. Het zijn geen hooligans die in de rij staan. De meeste mensen hebben hun mondmasker aan. Waakzaamheid door onze veiligheidsdiensten blijft wel nodig. Als het uit de hand loopt, sluit ik niet uit dat er toch pv’s worden uitgeschreven.”