Burgemeester Lies Laridon mag aanblijven nadat oppositie juridische procedure had gestart Gudrun Steen

08 oktober 2020

06u46 0 Diksmuide De Raad van State heeft beslist dat Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) mag aanblijven. De oppositie had tegen haar een klacht neergelegd omdat er twee voordrachtsakten ondertekend waren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Eerder al werd het schepencollege daarvoor vrijgesproken. Tegen de burgemeester liep een afzonderlijke procedure bij de Raad van State. Die Raad stelt dat CD&V en Idee Diksmuide zich niet hebben gehouden aan de bestuursovereenkomst van februari 2018 waarin stond dat ook sp.a-open zou mee besturen. Op 14 oktober 2018 werd inderdaad een nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend zonder de socialisten. Dat manoeuvre is echter juridisch niet sanctioneerbaar.

Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) heeft al gereageerd. “Nog voor de definitieve resultaten bekend waren op de verkiezingsavond stelde burgemeester Lies Laridon aan Idee Diksmuide voor om sp.a-open te dumpen. Dat was in strijd met het ondertekende bestuursakkoord en nadat we daarvoor met CD&V twaalf jaar samen de stad goed hadden bestuurd. Een gegeven woord en een ondertekend bestuursakkoord waren van geen tel meer. Totale normvervaging noem ik dat. Dergelijk onheus gedrag is voor mij de brandstof om in het belang van de Diksmuidelingen meer dan ooit een goede oppositie te voeren.”

