Burgemeester bevestigt: “Ik heb weet van één coronapatiënt uit onze stad” Gudrun Steen

12 maart 2020

10u25 388 Diksmuide Het Agentschap Zorg en Gezondheid bracht burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide op de hoogte dat één Diksmuidse coronapatiënt in quarantaine is gezet in een ziekenhuis.

“Ik ben officieel op de hoogte van één patiënt die in een ziekenhuis in de buurt in quarantaine is maar er zijn er ongetwijfeld meer”, zegt Laridon. “Niet alle reële besmettingen zijn al bevestigd. Omwille van de privacy kan ik niets meedelen over de identiteit van de patiënt of in welk ziekenhuis die ligt. Ik volg de beslissingen en adviezen van de hogere overheid rigoureus. Het kan zijn dat de genomen maatregels de komende dagen verstrengd worden. Nu hebben we ons dienstencentrum gesloten en bezoek in de woonzorgcentra is niet toegelaten. Indoorevenementen voor meer dan duizend mensen hebben we niet. We mogen vooral niet panikeren maar wel de nodige voorzorg nemen en dat doen we door juist te informeren en het advies van de overheid op te volgen.”