Bubbels in secundair onderwijs werken: slechts drie mensen in quarantaine na besmetting Hans Verbeke

07 juni 2020

15u50 4 Diksmuide Voor twee leerlingen en één leerkracht van ’t Saam Cardijn (vroeger VTI genoemd), zit de herneming van de lessen in het secundair onderwijs er alweer op. Eén van de leerlingen is besmet met Covid-19, de anderen kwamen in nauw contact met hem. De drie moeten nu veertien dagen in quarantaine.

De leerling die besmet is met het coronavirus vertoonde begin vorige week lichte symptomen. Enkele dagen nadien werd de tiener getest. Zaterdag kreeg de school melding dat die test positief was op Covid-19. De besmetting gebeurde niet op school. “Dankzij de strikte maatregelen die we hebben genomen voor een coronaveilige heropstart van ons onderwijs konden we heel snel oplijsten wie op school intensief met de leerlingen in kwestie in contact was gekomen”, zegt directeur Bart Laleman. “Uiteindelijk bleek het te gaan om nog één leerling en een leerkracht. Net zoals de besmette leerlingen moeten zij nu veertien dagen in thuisisolatie.”

Waakzaam blijven

Leerlingen die in hetzelfde jaar van de opleiding zitten als de besmette student maar geen of nauwelijks contact met hem hadden, liepen volgens de schooldirectie amper kans om besmet te geraken. Zij worden aangeraden om niet naar school te komen, in het geval ze toch symptomen zouden vertonen als koorts, hoesten, verlies van smaak- en reukzin,… Er is ook de aanbeveling om in de komende veertien dagen een stoffen mondmasker te dragen als ze de woning verlaten.

“Maatregelen werken”

Directeur Bart Laleman vindt het spijtig dat een leerling besmet is geraakt met Covid-19 maar is anderzijds tevreden dat de weerslag daarvan op school beperkt blijft. “Met dank aan de maatregelen die we genomen hebben”, zegt hij. “Het werken in bubbels zorgt er voor dat het aantal mensen in thuisisolatie heel beperkt is. Dezelfde besmetting zou voor 13 maart veel grotere gevolgen hebben gehad. Niettemin blijven we de situatie nauwgezet opvolgen, in de hoop dat niet nog meer leerlingen en leerkrachten besmet raken.”