Brandweer twee uur in de weer met brandje in ondergrondse garage Bart Boterman

23 juli 2020

11u29 0 Diksmuide De brandweer werd woensdagavond laat opgeroepen voor een brand in een ondergrondse garage in de Gasthuisstraat in het centrum van Diksmuide. Er was sprake van rookontwikkeling en een brandgeur.

Volgens kapitein Filip Vandenberghe kon ter plaatse niet meteen een brandhaard worden ontdekt. De pompiers waren zo’n twee uur ter plaatse om de bron te achterhalen. De regenput en enkele afvoerbuizen van regenwater bleken gevuld met rook. De brandweer had het raden naar de oorzaak en vermoedt dat een weggegooide sigaret in combinatie met een vogelnest voor een smeulbrand zorgde in een afvoerpijp. De brandweer spoelde de afvoerbuizen om de rookontwikkeling te doen stoppen.