Brandweer ruimt oliespoor en glas op langs Esenweg Mathias Mariën

01 maart 2020

10u49 0 Diksmuide Een voorbijrijdende politiepatrouille van zone Polder merkte zaterdagochtend een hoeveelheid glas op langs de Esenweg in Diksmuide.

Het glas was wellicht afkomstig van een eerder verkeersongeval, maar daarvan was niets meer vast te stellen. De brandweer werd opgeroepen en tijdens het aanrijden merkte de brandweer even verder nog een oliespoor op ook. Beiden werden opgeruimd.