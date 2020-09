Brandweer redt 8 koeien uit diepe beek, nadat landbouwers al uren op zoek zijn Bart Boterman

09 september 2020

13u05 3 Diksmuide De brandweer van Diksmuide en het Dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek waren dinsdagavond enkele uren in de weer met het redden van acht koeien. De runderen waren allen in een diepe sloot verzeild geraakt, om een ongekende reden.

“De landbouwers waren al enkele uren op zoek naar acht koeien die uit hun weide verdwenen waren, nabij de Tervaetestraat. Ze werden uiteindelijk aangetroffen in een sloot van twee meter diep, helemaal achteraan het weiland en meer dan een kilometer van de openbare weg verwijderd. Gelukkig stond het water niet vrij hoog. Bij aankomst vroegen we meteen versterking van het Dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek”, zegt kapitein Filip Vandenberghe, postoverste van de brandweer van Diksmuide.

Hijsbanden

“Met behulp van hijsbanden, de haakarm en duikpakken werden de dieren bevrijd. Dat ging gezien de omstandigheden vrij vlot. In twee uur was de klus geklaard en konden we beschikken. Intussen zitten de dieren alweer te grazen in de weide”, besluit Vandenberghe.