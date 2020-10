Brandweer moet uitwijken voor bestuurster en ziet haar frontaal op tegenligger knallen Siebe De Voogt

10 oktober 2020

09u09 7 Diksmuide In de Kaaskerkestraat in Diksmuide vond vrijdagavond een spectaculair ongeval plaats. Een 23-jarige bestuurster week plots af van haar rijstrook en knalde frontaal op een tegenligger. De brandweer zag alles vanop de eerste rij gebeuren.

De brandweerluitenant en z'n ploeg waren rond 21.15 uur op de terugweg van een oefening, toen ze in de Kaaskerkestraat moesten uitwijken voor een wagen die op hun rijstrook reed. De 23-jarige bestuurster kwam uit de richting van Diksmuide en was volgens de politie Polder kort voordien plots afgeweken van haar rijvak. De brandweer kon haar ternauwernood ontwijken en zag haar frontaal op een tegenligger knallen. Ze snelden de twee slachtoffers meteen te hulp.

De vrouwelijke bestuurster zat gekneld in haar wagen en was buiten bewustzijn. De brandweer riep dan ook meteen versterking in om haar uit het wrak te bevrijden. Ze knipten het dak van het voertuig open en haalden het slachtoffer met de grootste omzichtigheid naar buiten. De vrouw werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne. De dokters vreesden voor een bekkenbreuk. De bestuurder in het andere voertuig - een 28-jarige man - liep lichte verwondingen op. De politie Polder deed de nodige vaststellingen bij het ongeval. Waarom de vrouw precies afweek van haar rijstrook, is nog niet duidelijk.